Yılmaz: Türkiye Ekonomisi Büyüyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ekonomisi, önümüzdeki üç yıllık dönemde, güçlenen potansiyeliyle, hem fiyat istikrarını sağlayacak hem de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi