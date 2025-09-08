Yılmaz: Türkiye Ekonomisi Büyüyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ekonomisi, önümüzdeki üç yıllık dönemde, güçlenen potansiyeliyle, hem fiyat istikrarını sağlayacak hem de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi