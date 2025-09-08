Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon Hedefleri Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2024 yılında yüzde 44,4'ten 2025 yılında yüzde 28,5'e düşmesini ve 2028 yılında tek haneli rakamlara inmesini hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 yılında yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2025 yılında yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyesine gerileyerek, Program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
