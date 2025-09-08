Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TL Güvenine Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Uyguladığımız program ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde TL'ye güven artmış, bu sayede Kur Korumalı Mevduat hesapları yabancı para mevduatlara dönüşmeden ve herhangi bir kur baskısı oluşturmadan sağlıklı bir şekilde neticelendirilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi