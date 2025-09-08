Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TL Güvenine Dair Açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uyguladıkları programlar sayesinde Türk Lirası'na olan güvenin arttığını ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarının sağlıklı bir şekilde neticelendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Uyguladığımız program ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde TL'ye güven artmış, bu sayede Kur Korumalı Mevduat hesapları yabancı para mevduatlara dönüşmeden ve herhangi bir kur baskısı oluşturmadan sağlıklı bir şekilde neticelendirilmiştir. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi