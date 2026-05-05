Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan SAHA 2026 fuarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 20'ye indiğini, bu alanda ihracatın 10 milyar doları aştığını ve sektör hacminin 20 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tablo bir istatistik değil, vizyoner liderlik, stratejik akıl ve sahada üreten güçlü bir iradenin eseridir. Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür. Türkiye Yüzyılı, kararlılığın, teknolojik atılımın ve küresel iddianın adı olmaya devam edecek."

Yılmaz paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının savunma sanayisine yönelik hazırladığı videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar