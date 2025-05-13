Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Açık Sürdürülebilir Seviyelerde Seyrediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonominin şoklara karşı direncinin arttığını ve makro finansal istikrarın güçlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir. Cari açık mart ayında 4,1 milyar dolar gerçekleşerek, yıllıklandırılmış cari açık 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürmektedir. Bu değerler cari açığın OVP hedeflerimizin altında gerçekleşeceğini, döviz ihtiyacının düşük seviyelerde seyredeceğini ve rezerv birikiminin devam edeceğini göstermektedir. Zorlu dış koşullara rağmen, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının olumlu seyri ile ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin güçlü yapısı cari açığın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olacaktır. Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış cari açığın finansman kalitesini yükselterek, yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır." - ANKARA