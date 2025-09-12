Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Açık 2025'te %1,4 Olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cari açıkta iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Zorlu dış koşullara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen mal ihracatımızın dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatımız sayesinde cari işlemler dengesi temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla vermiş, yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara gerilemiştir. Artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacı rezerv birikimini desteklerken, temmuz ayında rezervlerdeki net artış 18,6 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatta pazar çeşitliliğin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

'HİZMET İHRACATIMIZIN KATKISI ETKİLİ OLMUŞTUR'

Cari açıktaki etkenlere değinen Yılmaz, "Cari açıkta sağlanan iyileşmede zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatında sağlanan artışın yanı sıra yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatımızın katkısı etkili olmuştur. Kararlılıkla uyguladığımız Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.