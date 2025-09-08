Haberler

Yılmaz'dan Ekonomik Güven Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ağustos ayı sonu itibarıyla 178,4 milyar dolar seviyesine ulaşarak, ekonomimize güveni pekiştiren, dış şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artıran önemli göstergelerden biri haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ağustos ayı sonu itibarıyla 178,4 milyar dolar seviyesine ulaşarak, ekonomimize güveni pekiştiren, dış şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artıran önemli göstergelerden biri haline gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt

Ayrılık sorusuna flaş yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.