Yılmaz'dan Ekonomik Güven Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ağustos ayı sonu itibarıyla 178,4 milyar dolar seviyesine ulaşarak, ekonomimize güveni pekiştiren, dış şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artıran önemli göstergelerden biri haline gelmiştir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi