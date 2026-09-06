2026'da Kişi Başı Milli Gelir 20 Bin Doları Aşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda millî gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına millî gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı