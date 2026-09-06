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2026'da Kişi Başı Milli Gelir 20 Bin Doları Aşacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda millî gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına millî gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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