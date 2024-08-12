Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanı TESK'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

TESK Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri Başkanlarının katılımı ile Orta Vadeli Program kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılacak çalışmalar karşılıklı olarak ele alındı. Karşılıklı görüşmelerin ardından toplantıda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a 28 maddelik bir dosya sundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'a sunulan dosyadaki 28 maddeden oluşan talepler şu şekilde:

" Perakende ticaret yasası yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar olma hadleri yükseltilmeli. Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli. Esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Emeklilikte yaşı bekleyen Bağkurluların prim ödemeleri isteğe bağlı hale getirilmeli. EYT kapsamında emekli çalıştıranlara destek devam etmeli. POS komisyon oranları düşürülmeli. Çıraklara geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Mesleki Faaliyet Belgesi mutlaka istenmeli. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar tanımı yenilenmeli. Tüm esnaf ve sanatkarlar aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmalı. Esnaf ve sanatkarlar geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeli. Kira stopajı kaldırılmalı. Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirim yapılmalı. Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmeli. İşe başlama ve bırakmada bürokrasi azaltılmalı. Ticari araçlara özel bir muayene sistemi geliştirilmeli. Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon alınmamalı. Sigara satış kar oranları düzeltilmeli. Hurda araç teşvik programı yeniden hayata geçirilmeli. Ulaşım sektöründe ücret tarifeleri esnaf ve sanatkarlar odalarınca belirlenmeli. Esnafımız kredi garanti fonu teminatlarından daha etkin yararlanmalı. Tüm esnafımız KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeli. TSE Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nda TESK' e yer verilmelidir. Halk Bankası Yönetim Kurulunda esnaf ve sanatkar kesimi temsil edilmelidir. Kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında esnaf ve sanatkar kesiminin temsiline imkan verilmeli. Teşkilat mensuplarına yeşil pasaport verilmeli. Ciroya göre harç ücretleri alınmalı" - ANKARA