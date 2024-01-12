Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi müdürleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi müdürleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere ekonomi haberleri müdürleriyle bir araya geldi. Orta Vadeli Program ve makroekonomik görünüme ilişkin konuların konuşulduğu toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıda makro ekonomik göstergelerin OVP ile uyumlu seyrettiği, emekli aylıkları, Türkiye'nin büyüme performansı, kur korumalı mevduattan kademeli çıkış gibi konular öne çıktı.