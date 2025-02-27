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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Peki çalışanlara emekli olduktan sonra çift maaş alma hakkı tanıyacak bu sistem nasıl işleyecek, kimler faydalanabilecek, primi kim ödeyecek? Detaylar haberimizde...

Emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de bu yıl devreye girmesi beklenen ve kısa adı TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi... Bu sistem çalışanlara emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı tanıyacak ve böylece gelirlerinin düşmesini önleyecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti kongresinde milyonların merakla beklediği yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Peki bu sistem nedir, nasıl işleyecek?

Konuya ilişkin detayları Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem anlattı.

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden çalışmaya devam eden herkes yararlanabilecek. Emekli olup çalışanlar ise şartları sağladığında ikinci bir emeklilik hakkına kavuşacak. Sistem tüm çalışanlar için zorunlu olacak.

TES PRİMLERİNİ KİM ÖDEYECEK?

Çalışanlar ikinci bir prim ödeme sistemine dahil olacak. Sistem SGK'dan tamamen ayrı işleyecek. Bilindiği üzere işçinin SGK primlerini patronlar ödüyor. Ancak TES primleri için 3'lü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece birikim artacak.

EMEKLİLİK ŞARTI NE?

TES'de şu an emeklilik için 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartı bulunuyor. Yani 10 yıl çalışan 56 yaşında emekli maaşı alabilecek. Söz konusu şartlar göz önüne alındığında bazı çalışanlar SGK'dan önce TES'den emekli olabilecek. Ancak yaş şartının değiştirilebileceği söyleniyor. Üzerinde çalışılan formüllere göre, 60 yaş şartı da masada. Ancak kesin karar yasal düzenleme sonrası netleşecek.

MAAŞ NASIL ÖDENECEK?

TES, Orta Vadeli Program'da da yer aldı. OVP'deki tarihe göre bu yılın son çeyreğinde sistemin aktif hale getirilmesi bekleniyor. TES'ten emekli olanlara iki alternatif sunulacak. İsteyen maaş isteyen toplu para alabilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

birinc emeklilği hiçe cıkardı. ekmeğe muhtaç eden adam ikinci emeklilik verecek haa

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ula mevcut maaş sistemini düzeltin.Vatandaşın cebinden elinizi çekin. Kısa vadeli para üretme yolu bunların hepsi. Gelecek nesillere yük.

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Önce EYT 'lilerin maaşını bi iptal edin. Emekliuye ayrılan Bütçenin içine etti bu EYT sistemi.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme73
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Haber Yorumları2dr4mmwygh:

43 yaşında insanları emekli edersen olacağı buydu çok kıvranırsın şimdi eyt yi çıkarmayacaktın tüm dengeleri alt üst ettiniz kardeşim ya.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıAslan Başkan:

elümüze verdiler elümüze

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErkan Can :

işçi zaten geçinemiyor,para biriktirmek isteyen de kendi biriktirir. yeni bir soygun planlıyorsunuz ve ne anayasaya ne insan haklarına göre bir dayanağı var. tek derdiniz vatandaşın cebinden nasıl daha fazla alırız. ve emin olun tarih bu kara günleri yazacak sorumlular da unutulmayacak

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKara_kalem:

BU ÜLKEDE HER ZAMAN SÖYLEDİĞİM TEK ÇEY ÖDEMEYECEKSİN BEKLEYECEKSİN MUTLU SONA ERECEKSİN 2020 ŞUBAT 4000 4/C 5800 4/A 9800 İŞ GÜNÜ 33 SENE İLE TAVANDAN ÖDEME İLE EMEKLİ OLDUM BAĞLANAN MAAŞ 2343 TL ASAGARİ ÜÇRET 2324 TL EN DÜŞÜK MAAŞ 708 TL YIL 2025 MAAŞ 15.600 EN DÜŞÜK MAAŞ 14.500 ASGARİ ÜÇRET 22 BİN TL YÜKSEL ALIRKEN EN DÜŞÜK MAAŞ NASIL ALMAYA BAŞLADIM ANLAMDIM 3600-5000 İSTEĞE BAĞLI ÇİFTÇİ VB EMEKLİ OLAN BENİM İLE AYNI MAAŞ HAKKIM HARAM OLSUN

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İnanan varsa şaşarım İlk emekliliği hakkınca hallettinizde ikinci emeklilik Milleti soymanın diğer şıkkı Uyumaya devam

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıÖnder:

Olacak olan özel sigorta tabanı devletin elinin altında sürekli taze paraya ulaşabileceği fon sistemi eğer yurt dışındaki gibi devlete para verilmez sigorta parayı değişik yatırım enstrümanlarında değerlendirirse sorun yok ama para fonda beklerse enflasyon sonrası 20-25 yıllık süreçte bir hüsran olacaktır yeniler bilmez eskiden fak-fuk fonu fardı ev fonu vardı hepsi yalan oldu gitti içleri boşaltıldı

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıtelepati:

:))))))))))) :))))))))))))))))))) :)))))))))))))))))))

Yorum Beğen12
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