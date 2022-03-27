Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti hesaplandı
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Tokat'ta çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona bir çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım." diyerek vatandaşlara şifa tavsiyesi verdi. Erdoğan'ın bu kürünün maliyetini CHP'li Tuncay Özkan 405 lira olarak hesaplarken Gelecek Partili Kerim Rota da 4 kişilik aileye maliyetini 4020 lira olarak hesapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu. Erdoğan burada, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona bir çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." diyerek vatandaşlara tavsiyede bulundu.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın bu tavsiyesini vatandaşlara maliyetini hesaplandı. Özkan, yaptığı paylaşımda, "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" ifadelerini kullandı.
Özkan'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda; 1 kilogramlık Medine hurması 120 lira, 1 kilogramlık manda yoğurdu 78 lira, 460 gramlık kestane balı 180 lira ve 350 gramlık yulaf ezmesinin 27 lira olduğunu belirtti. Özkan, böylece bu ürünlerin toplam maliyetinin 405 lira olduğu ifade etti.
Ekonomist ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise Erdoğan'ın tavsiyesini 4 kişilik aileye göre hesapladı. Kerim Rota, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kişi başı her akşam 200 gr manda yoğurdu, 5 adet hurma, 1 çay kaşığı kestane balı ve 50 gr yulaftan oluşan şifaya 4 kişilik ailenin ulaşmasının aylık bedeli; 4.020 TL" ifadelerine yer verdi.