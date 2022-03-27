Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şifa' diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti hesaplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu. Erdoğan burada, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona bir çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." diyerek vatandaşlara tavsiyede bulundu.

"PARAYI NEREDEN BULACAKLAR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın bu tavsiyesini vatandaşlara maliyetini hesaplandı. Özkan, yaptığı paylaşımda, "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" ifadelerini kullandı.

"4 ÜRÜNÜN TOPLAM MALİYETİ 405 LİRA"

Özkan'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda; 1 kilogramlık Medine hurması 120 lira, 1 kilogramlık manda yoğurdu 78 lira, 460 gramlık kestane balı 180 lira ve 350 gramlık yulaf ezmesinin 27 lira olduğunu belirtti. Özkan, böylece bu ürünlerin toplam maliyetinin 405 lira olduğu ifade etti.

"4 KİŞİLİK AİLEYE MALİYETİ 4020 LİRA"

Ekonomist ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise Erdoğan'ın tavsiyesini 4 kişilik aileye göre hesapladı. Kerim Rota, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kişi başı her akşam 200 gr manda yoğurdu, 5 adet hurma, 1 çay kaşığı kestane balı ve 50 gr yulaftan oluşan şifaya 4 kişilik ailenin ulaşmasının aylık bedeli; 4.020 TL" ifadelerine yer verdi.