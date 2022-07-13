Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de tavuk restoranı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da ortağı olduğu gıda şirketi, çay ve "waffle"dan sonra şimdi de tavuk işine girdi. Bilal Erdoğan, lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı. Bir süreden bu yana hazırlıkları devam eden restoran, kapılarını açmasının ardından müşterilerini de ağırlamaya başladı.

SADECE BEYAZ ET YEMEKLERİ SATILIYOR

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs'ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45.50 TL, pirinç pilavı ise 32 TL.

BİLAL ERDOĞAN, İŞ HAYATINDA NELER YAPTI?

Üniversite öğrenimi sırasında staj yaptığı Dünya Bankası'nda, mezuniyetinin ardından bir dönem çalışmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 2 Nisan 2013 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre "BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi" adlı şirketin eşit hissedarlarındandır. Mustafa Erdoğan ve Ziya İlgen ile birlikte kurulan şirketin ortakların isimlerinin baş harflerinden oluşan BMZ'nin kuruluş sermayesi 3 milyon TL olarak açıklanmıştır.

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