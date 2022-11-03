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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuru tarihi 15 Kasım'a kadar uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 7 Kasım'da sona erecek başvuru süresinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"15 KASIM'A KADAR UZATILDI"

Projeye başvuruların 7 Kasım'da sona ereceğini söyleyen Erdoğan sürenin uzatıldığını söyledi. Erdoğan, "7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz" dedi.

PROJEYE 8 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada projeye şu ana kadar 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğunu söylemişti. Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan" bilgilerini paylaşmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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