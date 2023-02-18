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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT ertelenecek" iddialarına son noktayı koydu: Bu hafta Meclis'ten geçirin

Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi, birçok kentimizi yıkan deprem felaketi nedeniyle askıya alınmıştı. AK Parti MYK toplantısında konu ele alınırken bazı üyelerin depremin verdiği zarar nedeniyle "EYT'yi 1 yıl erteleyelim" dediği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu hafta içinde EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, 2 gün önce gerçekleşti. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 6 saat sürdü.

MYK'nın gündeminde, geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçmesi beklenen ancak deprem felaketi nedeniyle yasalaşamayan EYT düzenlemesi de vardı. Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT teklifinin Meclis'ten aynen geçirilmesi talimatı verdi. TBMM bu hafta içinde düzenlemeyi görüşecek.

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Bu diyalogların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ve bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istediği belirtildi. Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Bu hafta içinde EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tahmin ediliyor.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

AK Parti EYT Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet Say:

Reis her türlü halkının yanında depremde selde hastalıkta önce halkım diyen adam gibi adam

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Murat Erzine:

Allah razı olsun Reis senden bütün dertlere,yaralara bir koşuyorsun güçlü Türkiye elele beraber

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Murat Erzine:

Allah razı olsun Reis den Türkiye sosyal bir devlet her eksikliğe ulaşmasını biliyor bir yanda yaralar sarılıyor ,biryanda diğer devlet işleri hepsi bir yürümek zorunda

Cevap Yaz4287Yayından Kaldır
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