Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL'ye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL'ye çıkacak
Güncelleme:
Evlenecek gençlere müjde, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "2026 Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." dedi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasının sonunda gençlere müjdeyi verdi.

"KREDİ DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek gençlere kredi desteğinin artırılacağını belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz. Yurt kalitesi, erişebilirliği, maliyeti itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan ülkeyiz. 182 bin olan KYK yatak kapasitesi bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte rekor kırarak 1 milyonu aştı. Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız. Bunun da gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
500
