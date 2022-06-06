Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal yardım müjdesi: 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sosyal yardımlarla ilgili müjde verdi.

"EKONOMİK ANLAMDA DEZAVANTAJLI AİLELERE YÖNELİK"

Sosyal yardım bütçesini ek programlarla güçlendirildiğini kaydeden Erdoğan, "Aile desteği ile ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz." dedi.

"GEÇEN SENE 98 MİLYAR LİRALIK YARDIM YAPTIK"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 'Türkiye Aile Desteği' programıyla ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz.

"HERHANGİ BİR BAŞVURUYA GEREK YOK"

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına veya anasınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduk. Bu program çerçevesinde son bir yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir. Ana okulu anasınıfı yardım programının da hayırlı olmasını diliyorum."