Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan, enflasyonda düşüşün sürdüğünü belirterek, "Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek" dedi.

Son dönemdeki gelişmelerin planlanan şekilde ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde yaşanan bazı iç ve dış gelişmeler bizi etkilese de bunlar geride kaldı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 4,8 oldu. Tarım dışındaki bütün sektörlerde çok güçlü bir büyüme görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İŞSİZLİK TEK HANEDE, REZERVLER REKOR SEVİYEDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik göstergelere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

İşsizlik oranlarının tek hanede olduğunu,

Rezervlerin 178 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını,

Enflasyondaki düşüşün finansal koşulları da iyileştirdiğini,

Hazine'nin borçlanma faizlerinin ve risk priminin gerilediğini vurguladı.

"ÜST GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA GİREBİLİRİZ"

Kişi başına düşen milli gelire de değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE SÜRECEK"

Enflasyonda yıl sonunu hedeflere uygun rakamlarla kapatmayı öngördüklerini belirten Erdoğan, "Bir taraftan büyüyoruz, bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar geride kaldı. Allah'ın izniyle bu olumlu döngü devam edecek" ifadelerini kullandı.