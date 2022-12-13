Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT mesajı: 2023'e masamızdan bunu kaldırarak gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu ay sonuna kadar işi neticelendireceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesini heyecanla bekliyor. Son dönemde yaş sınırı iddiaları ortaya atılırken, düzenlemenin 2023'e kaldığı söylenmişti. Bu iddialar EYT bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Kafaların iyice karışmasının ardından en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"AY SONUNA KADAR BİTİRECEĞİZ"

Türkmenistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, EYT ile ilgili "Öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız, olay bu." dedi.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMAMIZ HENÜZ TAMAMLANMADI

Bugün öğle saatlerinde konu hakkında bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.