Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çalışan emeklilere ikramiye müjdesi

5 bin TL'lik ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verilmesi tepkilere neden olmuştu. Artan şikayetler sonrası devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere de ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara ayrıntılı çalışma talimatı verdi.

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ayrıntılı çalışma yapma talimatı verdi.

"DETAYLAR ÇALIŞMA SONRASI ORTAYA ÇIKACAK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirme sonrası son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesi yapılan zamla en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam ise kök maaşa göre yapılmıştı. Bu gelişme sonrası en düşük emekli maaşı 7.500 TL'de sabit kalmıştı. Durumdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere bir seferliğe mahsus bu ay 5'er bin TL ikramiye verilmişti. Ancak çalışmayan emekliler kapsam dışı tutulmuştu.