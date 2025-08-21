Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Güncelleme:
Haberler
Türkiye genelinde sayıları 55 bini bulan zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını düşürecek dev bir adım atılıyor. Yeni projeye göre her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri ortadan kalkacak. Fiyatlar tüm illerde sabit olacak.

Gıda enflasyonunda son dönemde yaşanan katılık sebebiyle ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni formüller gündeme geliyor. Yıllık gıda enflasyonunun yüzde 27,95 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi tüketicilerin alım gücünü zorlarken, fahiş fiyatlara karşı atılabilecek adımlar tartışılıyor. Gıda enflasyonuyla mücadelede başarı elde etmenin formülü olarak Cumhur Reyonu Projesi öne çıkıyor.

CUMHUR REYONU KÖŞESİ AÇILACAK

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

DEVLET DEPOLARI KURULACAK

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

150 TEMEL ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak. Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

durum bakalım daha ne hallere düşeceğiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

sinek ılacı,bulaşık deterjanları yanı bunlar gıbı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

CHP'nin kadrolu Trolleri, hadi içinizdeki nefreti kusmanız için güzel bir haber...saldırın bakalım...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

tamam yenı bındırmeler gelıyor,devlet ne zaman konuşsa hemen başlıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
