Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesi'nden Dünyada İlk Aktif Karbonlu Yoğurt Ürünü

Çukurova Üniversitesi'nden Dünyada İlk Aktif Karbonlu Yoğurt Ürünü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademisyenler, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı ve laktoz intoleransı olanların tüketimine uygun aktif karbonlu yoğurt üretti. Bu ürün, Dünya'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketimine uygun olan aktif karbonlu yoğurt üretti.

Aktif karbon veya diğer adıyla aktif kömür gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler, 5 yıl boyunca aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun aktif karbonlu yoğurt hazırladı.

"Önemli çalışmalar yürüttük"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, geliştirdikleri bu ürünün laktoz intoleransı yaşayan bireyler için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aktif karbonlu yoğurdun bilimsel çalışmalarının da üniversitede yapıldığını belirten Prof. Dr. Beriş, "Aktif karbonlu yoğurtta fermantasyon öncesi laktozun yakalandığının tespitinin yanı sıra aktif karbonlu yoğurt ile yaptığımız çalışmalarda aktif karbon eklentisinin yoğurtta laktik asit düzeyini daha aşağı seviyede koruduğunu ve yoğurda özelliğini katan besleyici özelliklerin korunduğunu tespit ettik. Bu konuda dünya çapında yürütülmüş bilimsel çalışmalara destek olarak bizler de etki mekanizmasını ortaya koyan çalışmalar yürüttük" dedi.

"Dünyada ilk"

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, aktif karbonlu yoğurdun dünyada ilk olduğunu da söyleyerek, "Aktif karbonlu yoğurt çalışması dünyada ilk. Amacımız aktif karbonlu yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yenilik olarak değerlendirilen bu konu ile ilgili süt ve fermente süt işletmelerini ortak çalışma yapmak için bu çalışmamıza dahil etmekten ve bilimsel çalışma yapmak isteyen çalışmacılara ilham olmak ve imkan sağlamaktan mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ürünü pazara sunmak çok zor"

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise Çukurova'da tarımın çok önemli bir yerde olduğunu kaydederek, "Tarım bizim göz bebeğimiz. Oldukça dinamik bir ekibiz. Aktif karbon benim çok sevdiğim bir ürün. Bir ürünü elde etmek yıllar sürüyor. Bu ekibin en son şeklini verdiği yoğurdu piyasaya sürme şansını elde ettim. Gerçekten çok meşakkatli yollardan geçtik. Yeni bir ürünü pazara sunmak çok zor. Bu ürünü sizin mutfağınıza, sofralarınıza getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık"

Projenin yürütücülerinden Dr. Emin Zümrütdal, yoğurt tüketiminden sonra ortaya çıkan laktoz intoleransı sorununun tüm dünyada çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Süt ve süt ürünlerinin alternatifi olarak tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmalara aktif karbonlu yoğurt ve

fermente süt ürünleriyle devam ettik. Aktif karbon özellikle son yüzyıl içerisinde diş macunlarından yediğimiz gıdalara kadar birçok alanda kullanılıyor. Buradan aldığımız fikirle aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık. Bu çalışma enstitüler tarafından yenilik olarak değerlendirildi. Bu çalışmada yoğurdun özelliğini bozmadan birçok bilimsel veriye ulaştık" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan basın mensuplarına aktif karbonlu yoğurt ikram edildi. Öte yandan marketlerde satışa sunulan 200 gramlık yoğurdun 25 TL olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Asgari ücret 30 bin TL olsun" diyen Özgür Özel formülünü ilk kez açıkladı
img

Ehliyette zam öncesi son fırsat
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.