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Tarımda İnovasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştirildi

Tarımda İnovasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştirildi
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Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Tarımda İnovasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de yapıldı. Toplantıda proje faaliyetleri, hedefler ve sorumluluk dağılımları paylaşılırken, katılımcılar Portekiz'deki akıllı su yönetimi, güneş enerjisi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yerinde inceledi.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Tarımda İnavasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştirildi.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde Portekiz'de gerçekleştirilen toplantıda proje koordinatörü Zeynep İşigüzel, projenin ilk yedi aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde aktardı. Hedefler, faaliyet, zaman planı ve sorumluluk dağılımları tüm ortaklarla paylaşıldı.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, "Müdürlüğümüz, Avrupa'da tarımsal eğitimin modernleşmesine katkı sağlayan projeler aracılığıyla bölgemizin uluslararası görünürlüğünü kararlılıkla artırmaya devam edecektir" dedi.

Üç gün boyunca sürdürülen toplantı çerçevesinde katılımcılar, Portekiz'in bölgesel tarım işletmelerini ziyaret ederek teknolojiyi tarımsal üretime entegre eden uygulamaları yerinde inceledi. Akıllı su yönetimi sistemleri, güneş enerjisi uygulamalarının tarım alanlarında kullanımı ve döngüsel ekonomi modelleri başlıca inceleme konuları arasında yer aldı. Saha ziyaretleri, projenin sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda elde edilen deneyimleri pekiştirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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