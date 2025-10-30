Çukurova Havalimanı'nda Sefer Saatleri Güncellendi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan Havamaş'ta Osmaniye, Tarsus, Taşucu ve Hatay seferlerinin saatleri güncellendi.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın güvenle yolcu taşımacılığını yapan Havamaş işletmesinde Osmaniye, Tarsus, Taşucu ve Hatay'dan sefer saatleri güncellendi.

Havamaş'ın resmi hesaplarından Hatay ve Osmaniye için yapılan duyuruda, "1 Kasım 2025 tarihi itibariyle Hatay sefer saatlerimiz her 3 saatte bir olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Dörtyol durağımız Hatay güzergahına eklenmiştir. Osmaniye güzergahımız ise Masal Park ve Ceyhan Otogar olarak güncellenmiştir" denildi.

Ayrıca Tarsus için sefer saatlerinin her 2 saatte bir olacak şekilde yeniden düzenlendiği, Taşucu sefer saatlerinin de güncellendiği bildirildi.

Havamaş, güncel sefer saatlerine 'https://havamas.com/' adresinden ulaşılabileceğini duyurdu.