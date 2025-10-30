Haberler

Çukurova Havalimanı'nda Sefer Saatleri Güncellendi

Çukurova Havalimanı'nda Sefer Saatleri Güncellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan Havamaş, Osmaniye, Tarsus, Taşucu ve Hatay seferlerinin saatlerini güncelledi. Yeni sefer saatleri hakkında detaylı bilgiye Havamaş'ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan Havamaş'ta Osmaniye, Tarsus, Taşucu ve Hatay seferlerinin saatleri güncellendi.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın güvenle yolcu taşımacılığını yapan Havamaş işletmesinde Osmaniye, Tarsus, Taşucu ve Hatay'dan sefer saatleri güncellendi.

Havamaş'ın resmi hesaplarından Hatay ve Osmaniye için yapılan duyuruda, "1 Kasım 2025 tarihi itibariyle Hatay sefer saatlerimiz her 3 saatte bir olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Dörtyol durağımız Hatay güzergahına eklenmiştir. Osmaniye güzergahımız ise Masal Park ve Ceyhan Otogar olarak güncellenmiştir" denildi.

Ayrıca Tarsus için sefer saatlerinin her 2 saatte bir olacak şekilde yeniden düzenlendiği, Taşucu sefer saatlerinin de güncellendiği bildirildi.

Havamaş, güncel sefer saatlerine 'https://havamas.com/' adresinden ulaşılabileceğini duyurdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı

Trafikte dehşet saçtı! Kimlik isteyen polise tekme attı
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.