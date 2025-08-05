Çubuk'ta Çiçek Balı Hasadı Başladı

Çubuk'ta Çiçek Balı Hasadı Başladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar, doğal çiçek balı hasadına başladı. Arıcılık yapan Bekir Çalışkan, bu yıl bal fiyatlarının 500 ile 700 lira arasında değiştiğini belirtirken, üretilen balın kalitesine dikkat çekti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar çiçek balı hasadına başladı.

İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde arıcılık yapan Bekir Çalışkan, Çubuk'ta üretilen balın kaliteli olduğunu söyledi.

Çiçek balının özelliklerine ilişkin bilgi veren Çalışkan, "Genzi yakar, şeker ve katkı yoktur. Balı sekizinci ayın başında toplamaya başlarız, ayın 15'i gibi de sonuna geliriz. Süzme veya bütün olarak satışa sunuyoruz." dedi.

Arıcılığın baba mesleği olduğunu anlatan Çalışkan, "Bal verimi arının durumuna ve mevsimsel şartlara göre değişiyor. Bazı kovanlar 20, bazıları 3 kilo ancak verir. Bu yıl sezonda bal fiyatlarımız 500 ile 700 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

İlçede üretilen bala talep olduğunu dile getiren Çalışkan, "Bizi arayanlar hep soruyor, 'Bu bal nerenin, katkı maddesi var mı?' Bizim cevabımız belli, bu Çubuk'un doğal, çiçek balı. Şekerle veya katkıyla bizim işimiz olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Ekonomi
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