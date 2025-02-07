Çubuk'ta Besicilerle Yatırım İstişaresi

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, besicilerle istişarede bulundu.

Kaymakam Bakır, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 20 yıldır faaliyette bulunan Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) daha da aktif hale gelmesi için yatırımcılarla yeni çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yeni yatırımcıları OSB'ye davet eden Bakır, "Burayı güzelleştirecek, değerini artıracak olan asıl unsur siz değerli yatırımcılarımızdır. Bunun bilincinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Dolayısıyla sizlerin bu yatırımlarına öncülük etmek, doğru yönlendirmek ve taleplerinizi en kısa zamanda karşılamak konusunda biz kendimize bir görev verdik. Hedefimiz, bir an önce OSB'de yeri olan arkadaşlarımızın yatırımlarını yapması ve buralarda hayvansal üretime hızlı bir şekilde başlanmasıdır." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ilçeye yatırım yapan ve üretime destek olan herkese teşekkür etti.

Üreticilere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını dile getiren Demirbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Son zamanda tarımsal üretim ve gıda konusu son derece önem kazandı. Sizler yaptığınız üretimle hem ilçemizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyorsunuz. OSB'miz son dönemde çok rağbet görmeye başladı. Yükselen ahırları ve içerisinde hayvanları gördükçe mutlu oluyoruz. Bizlere gelen talepleri, bizden istenenleri en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarıma da söylüyorum, 'Üreten insana biz destek olmalıyız' diye. Her zaman üretenin yanınızdayız.'"

Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB Bölgesi Müdürü Habibullah Akyol da ilgili kuruluşlar tarafından büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine sağlanan destekleri anlattı.