Kazım Yılmaz: 'Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlığı'na adayım'

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, son günlerde kamuoyunda kendisinin farklı adayları desteklediğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, başkan adaylığını bağımsız iradesiyle açıkladığını belirterek hiçbir oluşumun veya grubun adayı olmadığını vurguladı.

Kamuoyunda bilgisi dışında çeşitli söylemlerin dolaştığını ifade eden Kazım Yılmaz, isminin kullanılarak farklı adayları desteklediği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlığı'na aday olduğunu ve bu kararını tamamen özgür iradesiyle aldığını söyledi.

"Hiçbir oluşumun ya da grubun adayı değilim"

Yılmaz, "Son günlerde kamuoyunda bilgim dahilinde olmayan şahsımın isminin kullanılarak farklı adayları desteklediğime yönelik çeşitli söylemler dolaşmaktadır. Buradan açık ve net olarak ifade etmek isterim ki; Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlığı'na adayım. Kararımı bağımsız ve hür bir iradeyle, bana inanan ve güvenen, yol arkadaşlarımın ısrarı ve yalnızca kıymetli üyelerimizin ve borsamızın geleceğini düşünerek aldım. Hiçbir oluşumun ya da grubun adayı olmadığımı ifade ediyorum. Tüm değerli üyelerimizin adayı olma hedefiyle bu yola çıktım. Allah beni sizlere ve şehrime hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. Destek ve güveniniz benim için en büyük güç ve ivme olacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı