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ABD merkezli siber güvenlik şirketi CrowdStrike Holdings, sektör tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza atarak rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardı.

CrowdStrike Holdings tarafından yapılan açıklamada, Zscaler'ın CrowdStrike Holdings'in hisse başına 260,41 dolarlık satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, birleşmenin tamamlanmasıyla yıllık yinelenen geliri 10 milyar doları aşan dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden birinin ortaya çıkacağı ve anlaşmayla 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Zscaler hissedarlarının sahip oldukları her bir hisse karşılığında 1135 adet CrowdStrike hissesi alacağı bu takas işlemiyle Zscaler için belirlenen 43,9 milyar dolarlık satın alma değeri, şirketin cuma günkü kapanışta 31,8 milyar dolar olan piyasa değerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Ana ürünü "Falcon" ile bilgisayar ve sunucu güvenliği yazılımları üreten Teksas merkezli CrowdStrike, bu satın almayla kurumsal ağların korunması alanındaki etkisini genişletmeyi hedefliyor.

Kaliforniya merkezli Zscaler ise geleneksel sanal özel ağ (VPN) erişiminin yerini alan bulut tabanlı ürünleriyle saldırganların ağ içinde serbestçe hareket etme riskini azaltıyor.

Yapay zeka destekli siber saldırılara ve giderek otonom hale gelen yapay zeka sistemlerine yönelik endişeler sektörde satın alma dalgasını hızlandırırken, son dönemde Google bulut güvenliği şirketi Wiz'i 32 milyar dolara, ServiceNow siber güvenlik girişimi Armis'i 7,75 milyar dolara, Palo Alto Networks ise CyberArk'ı yaklaşık 25 milyar dolara satın almıştı. Ayrıca, Palo Alto Networks, Applied Compute'u 4,5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Öte yandan, anlaşma haberine piyasaların ilk tepkisi zıt yönde oldu. Wall Street'te açılış öncesi işlemlerde Zscaler hisseleri yüzde 13 yükselerek 215 dolara çıkarken, CrowdStrike hisseleri yüzde 7,5 değer kaybederek 210 dolara geriledi.

Kaynak: AA