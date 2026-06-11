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Güney Kore'nin e-ticaret platformu Coupang'a veri ihlali nedeniyle 408 milyon dolar para cezası

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Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformu Coupang, 37 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen veri ihlali ve gizlilik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 408 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. PIPC, cezanın kurum tarihindeki en yüksek tutar olduğunu açıkladı.

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang'a, 37 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen veri ihlali ve diğer gizlilik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 408 milyon dolar para cezası verildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), geçen yıl yaşanan kişisel veri ihlaliyle ilgili cezasını açıkladı.

Açıklamada, Coupang'a veri sızıntısı nedeniyle şirkete yaklaşık 277 milyon dolar, kullanıcıların çevrim içi faaliyet kayıtlarının izinsiz toplanması ve diğer ihlaller nedeniyle ise ilave 131 milyon dolar ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Bunun kurum tarafından tek bir şirkete verilen en yüksek para cezası olduğu bildirildi.

PIPC Başkanı Song Kyung-hee, düzenlediği basın toplantısında, "Soruşturma, olayın gelişmiş bir siber saldırıdan değil, Coupang'ın yetersiz güvenlik yönetim sisteminden kaynaklandığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Song, ihlalin arkasındaki bir hackerın yaklaşık 37,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine eriştiğinin tespit edildiğini, bunların 33,2 milyonunun Coupang üyeleri, 4,3 milyonunun ise diğer kişilerden oluştuğunu aktardı.

Coupang ise karardan üzüntü duyulduğunu, olayın ayrıntılarını yasal süreçler kapsamında açıklığa kavuşturacağını bildirdi.

Aralık 2025'te Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdırıldığı açıklanmıştı.

Güney Kore'nin en yaygın kullanılan alışveriş platformları arasında yer alan Coupang, taze gıda ve günlük ihtiyaç malzemelerinin gecelik teslimatını sağlıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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