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Çorumlu İş İnsanları Platformu Antalya'da Bir Araya Geldi

Çorumlu İş İnsanları Platformu Antalya'da Bir Araya Geldi
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Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarını topladı. Platform, ticari ilişkileri geliştirmeyi ve destekleyici ziyaretlerle farklı kesimlerle olumlu ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da faaliyet gösteren Çorumlu iş adamlarını bir araya getirdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında kurulan Çorumlu İş İnsanları Platformu, inşaat, otomotiv, gayrimenkul, sanayi, endüstri, ulaşım, gıda, medya, reklam, sağlık, hukuk, eğitim gibi birçok sektörde lider konumda olan üyeleri bünyesinde topladı. Platform, platform içi ticari ilişkileri geliştirmek ve ticari faaliyetlerini tanıtmak amacıyla Antalya'da faaliyet gösteren Çorumlu iş adamlarını bir araya getirdi. Platform yönetimi AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı'yı da ziyaret ederek, platform hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, "Bu ziyaretler, platformun birliktelik ve dayanışma anlayışını pekiştirirken, misyonuna uygun şekilde farklı kesimlerle olumlu ilişkiler kurduğunu da göstermektedir. Ziyaret edilen kişilerin sıcak karşılamaları ve destekleri, Çorumlu İş İnsanları Platformu üyelerini memnun etmiş ve platformun güçlü adımlarla ilerlemesi konusunda motivasyon sağlamıştır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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