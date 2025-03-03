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Çorum Teknokent'te AR-GE ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı

Çorum Teknokent'te AR-GE ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği bilgilendirme toplantısında AR-GE ve tasarım merkezlerine yönelik teşvik mekanizmaları detaylı bir şekilde katılımcılara sunuldu. Toplantı, bölgedeki sanayiciler ve girişimcilerden yoğun ilgi gördü.

Çorum Teknokent'te "AR-GE ve Tasarım Merkezleri Destek ve Teşvikler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın organizasyonuyla 26 Şubat'ta düzenlenen etkinlik, bölgedeki sanayiciler, akademisyenler ve girişimcilerden yoğun ilgi gördü.

AR-GE ve tasarım merkezlerine yönelik teşvikler anlatıldı

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İmamoğlu, AR-GE ve tasarım merkezleri için sağlanan teşvik ve destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, AR-GE ve tasarım merkezi teşvik süreçleri, başvuru yöntemleri, mevzuat değişiklikleri, AR-GE ve tasarım merkezi kurma şartları, güncel AR-GE ve tasarım merkezi istatistikleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Soru-cevap oturumunda, katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere yönelterek birebir görüşme imkanı yakaladı. Bu oturumda, AR-GE merkezi kurmayı düşünen işletmeler, başvuru süreçleri ve karşılaşabilecekleri muhtemel zorluklar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çorum'da AR-GE merkezi kurabilecek işletmelere yerinde ziyaret

Bilgilendirme toplantısının ardından, Çorum'da AR-GE merkezi kurma potansiyeli bulunan iki işletme yerinde ziyaret edildi. Yetkililer, işletmelerin AR-GE süreçlerine yönelik mevcut durumu analiz ederek, teşviklerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Çorum Teknokent'in ev sahipliği yaptığı toplantı, bölgedeki AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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