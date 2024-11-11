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Çorum'da Ceviz Türkiye Fuarı Büyük İlgi Gördü

Çorum'da Ceviz Türkiye Fuarı Büyük İlgi Gördü
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Çorum'da düzenlenen Ceviz Türkiye Fuarı, yediden yetmişe her yaştan insanın ilgisini çekti. 60 firmanın katıldığı fuar, çeşitli ülkelerden ziyaretçilerle doldu. Uzmanlar, ceviz ve tarım üzerine konferanslar verdiler.

Çorum'da bu yıl ilki düzenlenen, Türkiye'de dördüncüsü olma özelliği taşıyan Ceviz Türkiye Fuarı yoğun ilgi gördü.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği öncülüğünde 7-10 Kasım tarihleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanında gerçekleşen fuara yediden yetmişe her yaştan insan akın etti.

Ceviz Türkiye Fuarına Çorum başta olmak üzere Bursa, Denizli, Manisa, Mersin, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan 60 firma katılarak İran, Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden de misafirler fuarı ziyaret etti.

7 Kasım perşembe günü kapılarını açan fuarın ilk üç gününde belirlenen saatlerde konularında uzman 13 önemli isim ceviz başta olmak üzere tarım ile ilgili konferans verdiler. Beslenmeden budamaya, sulamadan ceviz yetiştiriciliğine ve tarımda teknolojiye kadar birçok konuda gelen ziyaretçileri bilgilendirdiler.

Ceviz Türkiye Fuarının düzenlenmesine öncülük eden Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal dört gün boyunca yoğun ilgili göstererek fuarı ziyaret eden vatandaşlarımıza ve fuara katılım sağlayan firmalara teşekkür ederek önümüzde ki yıllarda daha geniş kapsamlı fuar düzenleyeceklerini dile getirdiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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