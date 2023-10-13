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Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, etiket yapıştırmayan ve geçiş yollarını ihlal eden bir pazarcı esnafına yaptırım uygulandı. Pazarcı esnafına ayrıca 15 gün süreyle men cezası verildi.