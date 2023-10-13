Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor
Ekonomi Haberleri
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, etiket yapıştırmayan ve geçiş yollarını ihlal eden bir pazarcı esnafına yaptırım uygulandı. Pazarcı esnafına ayrıca 15 gün süreyle men cezası verildi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.
Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket yapıştırmayan, geçiş yollarını ihlal eden bir pazarcı esnafına yaptırım uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, pazarcı esnafına ayrıca 15 gün süreyle men cezası verildiği belirtildi.
Ergene Velimeşespor hazırlıklarını tamamladı
TFF 3. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor, Karşıyaka maçı hazırlıklarını tamamladı.
Mavi beyazlı ekip Velimeşe Atatürk Stadı'ndaki hazırlıklarına ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon, pas ve şut çalışmalarının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Ergene Velimeşespor 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Karşıyaka ile mücadele edecek.