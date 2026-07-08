Haberler

CoreX Holding, Polisan Holding'deki çoğunluk paylarının devrini tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CoreX Holding BV, Polisan Holding'de Bitlis ailesine ait %77,73 oranındaki payları devralarak çoğunluk hissedarı oldu. Devirle liman, kimya ve maden alanlarında stratejik büyüme hedefleniyor.

CoreX Holding BV, Polisan Holding AŞ'deki çoğunluk paylarının devrine ilişkin işlemlerin, imza ve kapanış süreçlerinin ardından tamamlandığını bildirdi.

CoreX Holding BV'den yapılan açıklamaya göre, CoreX Holding BV'nin iştiraki olan CoreX Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri AŞ (CoreX Ports), Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki payları devralarak taraflar arasında yürütülen pay devir sürecini tamamladı.

Pay devriyle birlikte CoreX Ports, Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibi haline geldi.

İşlem kapsamında, CoreX Holding'in liman, kimya ve maden alanlarındaki mevcut faaliyetlerinin stratejik olarak daha da güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

CoreX Ports'un Polisan Holding'deki çoğunluk paylarını devralmasına ilişkin süreç, 27 Haziran 2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Pay Devir Sözleşmesi ile başlamıştı.

Bu kapsamda, Polisan Holding tarafından yapılandırma adımları tamamlandı.

Boya faaliyetleri, kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılarak satış işlemine dahil edilmezken, Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.

Operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkullerin Bitlis ailesine devri Nisan 2026 itibarıyla gerçekleştirilirken, Rekabet Kurumu onayının 6 Nisan 2026 tarihinde alınması ve söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından Bitlis ailesinden CoreX Ports'a payların devri tamamlandı.

Devir işlemi ile birlikte, Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Polisan Kimya Sanayii AŞ ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ pay devrine konu olan şirketler arasında yer aldı.

Taraflar arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, işleme ilişkin finansal koşullar ve zorunlu pay alım teklifi sürecine yönelik detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşıldı.

Pay devrinin tamamlanmasının ardından, yatırımcıların zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin beklentileri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında gerekli başvuruların öngörülen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

Tarihi zirve dünya basınında: İki günün tek kazananı...
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi

Beklenen son!
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi