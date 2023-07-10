İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Zülküf Tamtekin, birçok ülkenin tedavülden kalkmış paralardan oluşan koleksiyonu görenlerin ilgisini çekiyor. Tamtekin, yurt içi ve yurt dışından müşterilerinin olduğunu belirterek internet üzerinden al-sat yapıyor.

- Çocukluktan başlayan eski para merakı koleksiyoncu yaptı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Zülküf Tamtekin, birçok ülkenin tedavülden kalkmış paralardan oluşan koleksiyonu görenlerin ilgisini çekiyor.

Çocukluktan gelen para koleksiyonu merakını restoran işletmeciliğinden emekli olduktan sonra tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı Kızlarağası Hanı'nda dükkan açarak işi haline getiren Mehmet Zülküf Tamtekin, hemen hemen her ülkenin kağıt ve demir para birimini bulunduruyor. Tamtekin, yurt içi ve yurt dışından müşterilerinin olduğunu belirterek internet üzerinden al-sat yapıyor.

25 yıllık hobisi işi haline geldi

Hobisinin işi haline geldiği söyleyen Mehmet Zülküf Tamtekin, "Yaklaşık 25 senedir para koleksiyonu yapıyorum. İnternet üzerinden insanlarla iletişime geçerek koleksiyonumdaki eksik paraları da tamamlamaya çalışıyorum. Bu işi hem hobi hem de ticaret hedefli yapıyorum. Yurt dışından gelenler ve internet üzerinden satış yapanlar bizi sosyal medya hesaplarımızdan buluyor. Daha sonra anlaşırsak ticaretimizi yapıyoruz.

"150 adet bulunan 1948 yapımı 2 tane yarım kuruş sattım"

Hemen hemen her ülkenin para birimini bulundurduğunu dile getiren Tamtekin," Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı yapımı para koleksiyonum var. Koleksiyonda demir ve kağıt paralarım bulunuyor. Piyasada sadece 150 adet üretilmiş 1948 yapımı 2 tane yarım kuruş sattım. Bu benim için ve koleksiyoncular için çok değerli bir durum. En değerli paralarım Osmanlı paraları, onların değerleri 10 ile 15 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.