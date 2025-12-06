Haberler

Okul kaygısı ve stres çocuklarda karın ağrısına neden olabiliyor

Okul kaygısı ve stres çocuklarda karın ağrısına neden olabiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, stres, okul kaygısı ve yanlış beslenmenin çocuklarda karın ağrısını tetiklediğini açıkladı. Her 10 çocuktan 4'ünün karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirten Bayrak, doğru tanının önemine dikkat çekti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, stres, okul kaygısı ve yanlış beslenmenin çocuklarda karın ağrısını tetikleyebileceğini ve doğru tanının kritik olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hem acil hem de gündüz polikliniklerine sık başvuru nedenlerinden biri olarak öne çıkan çocuklardaki karın ağrısı, her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, çocuk gastroenteroloji polikliniklerine başvuran her 10 çocuktan 4'ünün karın ağrısı nedeniyle geldiğini ve acillerde de en sık yakınmalardan birinin karın ağrısı olduğunu kaydetti.

Bayrak, karın ağrısının nedenlerini ayırt etmenin kritik olduğunu vurgulayarak, "Fonksiyonel karın ağrısı uydurma değil, beynin ve bağırsakların birlikte verdiği gerçek bir tepkidir. Çocuklarda bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılır. Beyin ve bağırsak arasındaki sinir ağı, stres ve duygusal yüklenmelerden doğrudan etkilenir." ifadelerini kullandı.

Bu durumun uzun sürmesinin çocuğun dokularına zarar verebileceğine dikkati çeken Bayrak, okul kaygısının, sınav stresinin, aile içi durumlar gibi psikolojik etkenlerin de bu ağrıyı tetikleyebileceğini anlattı.

Bayrak, beslenme alışkanlıklarının da karın ağrısını tetikleyebileceğine işaret ederek, "Abur cubur ve paketli gıdalar, çikolata, cips, gazlı içecekler karın ağrısını tetikleyebilir, sebze ve liften fakir beslenme ise kabızlığı artırarak tabloyu ağırlaştırabilir. Beslenmeye dikkat etmek şart." değerlendirmelerinde bulundu.

Karın ağrısının çocuğu gece uykudan uyandırması, oyununu bırakmasına yol açması, kusmanın görülmesi, dışkıda kan görülmesi veya çocukta yeterli büyüme görülmemesi durumlarında mutlaka detaylı araştırılmanın yapılması gerektiğinin altını çizen Bayrak, şunları kaydetti:

"Bunlar altta yatan ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Fonksiyonel karın ağrılarında tedavinin amacı ağrıyı tamamen yok etmek değil, çocuğun yaşam kalitesini arttırmaktır. Tedavide en güçlü ilaç sabır, anlayış ve güven duygusudur. Çocuğun kaygısını azaltmak, doğru ve düzenli yaşam tarzını desteklemek çoğu zaman en etkili tedavidir. Altta yatan bir hastalık varsa, nedenine yönelik tedavi ve beslenme düzenlemeleri uygulanmalı. Uyku düzeni, beslenme ve yaşam şekli değişiklikleri ile kaygı yönetimi bu süreçte kritik. Her karın ağrısında bir hastalık aramak yerine, öncelikle çocuğumuzun hikayesini dinlemek unutulmamalı."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.