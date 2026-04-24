Çocuklar YÖREX'i çok sevdi

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Anadolu'nun dört bir yanından gelen yüzlerce yöresel ürünü ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşturuyor. YÖREX'i ziyaret eden çocuklar, Türkiye'nin 7 bölgesine ait ürünleri yakından tanırken, farklı yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

Konyaaltı Bedriye Bileydi İlköğretim Okulu 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Nurten Yurtkulu eşliğinde YÖREX'i ziyaret etti. Stantları tek tek gezen öğrenciler, yöresel ürünler hakkında bilgi alırken merak ettikleri soruları üreticilere yöneltti. Çocukların özellikle el emeği ürünlere yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Sucuktan fındığa kadar pek çok lezzetin tadına bakan çocuklara stantlarda hediyeler de sunuldu.

Annelere çağrı: "Çocuklarınızla YÖREX'e gelin"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in sadece bir fuar değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, "Yöresel ürünler, gelecek nesillere aktarmamız gereken mirasımızdır. YÖREX, çocuklarımızı geleneksel değerlerimizle buluşturan önemli bir organizasyon. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe taşımak için tüm annelerimizi çocuklarıyla birlikte YÖREX'e davet ediyorum" dedi.

Giriş ücretsiz olan YÖREX, 26 Nisan'a kadar ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçiyle buluşacak. - ANTALYA

