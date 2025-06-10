Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma

Coca Cola hakkında sektördeki rakiplerinin işlerini engelleme iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

REKABET KURULU, COCA COLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında harekete geçti. Şirketle ilgili ön araştırma gerçekleştiren Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

"RAKİPLERİNİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI" İDDİASI

Ön araştırmada Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair şüphelerin olduğu belirtildi. Coca Cola'nın gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründeki rakiplerini dışlamaya yönelik çabaların olabileceği ifade edildi.

Coca-Cola'nın 2021 yılında Rekabet Kurulu'na sunduğu taahhütlere uygun davranıp davranmadığı da soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Şirket, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok markayla Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor.