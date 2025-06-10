Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
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Rekabet Kurulu, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe yer alan rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp satışları engelleme ve dışlama iddiasıyla Coca Cola hakkında soruşturma başlattı.

Coca Cola hakkında sektördeki rakiplerinin işlerini engelleme iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

REKABET KURULU, COCA COLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında harekete geçti. Şirketle ilgili ön araştırma gerçekleştiren Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

"RAKİPLERİNİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI" İDDİASI

Ön araştırmada Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair şüphelerin olduğu belirtildi. Coca Cola'nın gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründeki rakiplerini dışlamaya yönelik çabaların olabileceği ifade edildi.

Coca-Cola'nın 2021 yılında Rekabet Kurulu'na sunduğu taahhütlere uygun davranıp davranmadığı da soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Şirket, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok markayla Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Uygundur uygun... C. Colanin bilegini kimse rahat rahat bukemez...Cola bir yolunu bulur raporlari duzeltir...

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Haber YorumlarıŞeref Kaya:

İsrail ordusuna düzenli olarak para bağışı yapan bu firmanın ürünlerini alanlar bilsinler ki bu katliamın soykırımın ve zulmün ortağıdırlar. Hatta zalimlerin ta kendileridirler.

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Haber YorumlarıPc Copat:

hatta göstermelik ceza bile keserler şimdi milletin gazını almak için :)

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Coca cola yı savunmak adına değil am rakipleri abdest suyu satıyorsa suç kimde

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