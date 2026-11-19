Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Muad Elçi, mazbatasını alarak görevi Ömer Faruk Yıldırım'dan resmen devraldı.

Cizre'de 8 Kasım 2026 tarihinde 9 meslek grubunda bin 732 üyenin oyuyla gerçekleştirilen seçimde, 9 sandığın 6'sını kazanan Beyaz Liste adayı Mehmet Muad Elçi, Cizre TSO'nun yeni başkanı oldu. Yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Seçim Kurulu'na giden Elçi, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Şirin Keskin'den teslim aldı. Törenin ardından oda personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Elçi, makamda ise odanın kurucu ve onursal başkanı olan babası Adnan Elçi tarafından karşılandı. Oğluna mazbatasını takdim eden Adnan Elçi, "Onursal başkan olarak oğluma mazbatasını takdim etmek benim için büyük bir onurdur. Yeni yönetime başarılar dilerim" dedi.

Cizre'nin ekonomisi ve kalkınması için yönetim kurulu ile birlikte azimle çalışacaklarını vurgulayan Başkan Mehmet Muad Elçi ise "Mazbatayı babamdan almak benim için çok önemli bir husus, büyük bir sorumluluk yüklendik. Babam ve yönetiminin bıraktığı eserlerin ve attığı temellerin üzerine koyup ilerlememiz lazım. Cizre halkına, esnaf ve tüccarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 4 yıllık süreçte güzel projelere ve hizmetlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı