Haberler

Cizre'de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Sebze Fidesi Desteği

Cizre'de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Sebze Fidesi Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tarımsal üretimi artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla yüzde 75 hibe destekli sebze fideleri üreticilere teslim edildi. Dağıtılan fidelerin bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibe destekli sebze fideleri üreticilere teslim edildi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yüzde 75 hibeli fide desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla fidelerini teslim alan üreticiler, sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmanın ve yerel tarımsal üretimi güçlendirmenin hedeflendiği belirtilerek, "Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimi desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz fide desteğinin ilçemizdeki tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dağıtılan fidelerin kısa süre içerisinde toprakla buluşturularak ilçe ekonomisine ve sebze üretimine önemli katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

Tam 14 yıl beklediler! Transfer tahtası açıldı, 27 imza birden geldi

6'ncı kattan düşen Tülay'dan acı haber! Henüz 30 yaşındaydı

6'ncı kattan düşen kadından acı haber! Henüz 30 yaşındaydı
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın göbeğinde Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti