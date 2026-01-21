Çin'e vize muafiyeti Egeli turizmcilerin beklentisini yükseltti

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yürürlüğe girmesi, Ege Bölgesi'nde Çinli turist beklentisini artırdı.

Çin vatandaşları, her 180 günlük dönemde 90 güne kadar vizesiz Türkiye'ye seyahat edebilecek. Uygulama özellikle uzak pazarlardan Türkiye'ye gelecek ziyaretçiler açısından önemli kolaylık sağlayacak.

Vize muafiyetinin Çinli turistin Ege Bölgesi'ne talebini artıracağı değerlendiriliyor.

Dünya çapında turizm merkezleriyle yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Ege, Çinli turistlerin kültür, tarih ve doğa odaklı seyahat eğilimleriyle örtüşüyor. Ege'nin antik kentler, deniz turizmi, gastronomi ve alternatif turizm olanakları, Çin pazarı açısından avantaj görülüyor.

Ege'nin turizm çeşitliliği

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, Egeli turizmcilerin Çinli turistleri önemsediklerini söyledi.

Ege'ye sadece deniz, kum, güneş turizmi olarak bakılmaması gerektiğini belirten Belge, bölgede tarih, kültür, gastronomi, doğa ve çeşitli turizm çeşitliliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Belge, Çin'den Kovid-19 salgını öncesi bölgeye önemli sayıda turist geldiğini ancak pandemiden sonra bu sayının çok düştüğünü kaydederek, vize muafiyetinin bu tabloya olumlu yansıyacağını vurguladı.

Çinli turistin deniz, kum ve güneşten ziyade kültür ve gastronomiye düşkün olduğunu anlatan Belge, şöyle konuştu:

"Çinli ilgi, sevecenlik gördüğünde ve hoş karşılandığında sürekli geliyor ve birilerini de getiriyor. Ege'de bunların alası var. Ege'de hizmet olarak da hiçbir sıkıntı yok ve Çinli misafirlerimiz bizim en sorunsuz misafirlerimiz. Bölgemizde pandeminin patladığı gece benim bulunduğum işletmede 1. sıra sayı bakımından Çinliydi. Şimdi bu vize muafiyetiyle Çin pazarının bu tarafa doğru geleceğini hissediyorum. Şu anda büyük acente ve tur operatörleriyle çok iyi görüşmelerimiz var. Çinliler nisan ayı gibi gelir. Önümüzdeki kasım-aralık ayında şu andakinin en az Ege'de 2-3 katı olacağına inanıyorum."

Belge, Çinlilere acenteler vasıtasıyla yöre tanıtımları yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Altyapı olarak hazırız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci de Çin pazarının Türkiye için güzel ve önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yıllık ortalama 400 bin civarında Çinli turistin geldiğini ifade eden Karadeveci, "2026'da 1 milyonu aşkın Çinli turist sayısı bekliyoruz. Özellikle Anadolu turları tercih ederlerken İzmir'in de içinde olmasını bekliyoruz. Altyapı olarak biz de hazırız. Çeşme bölgesini inanılmaz çok seviyor. Güzel bir beklenti içindeyiz." diye konuştu.

Karadeveci, Çin pazarı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çinliler kültür turlarını daha çok tercih ediyorlar. Rehberlik ve yemek kültürleri önemli onlar için. Bunlarla ilgili altyapılarımız var ama daha fazla geliştirmeye çalışacağız. Diğer kurumlarla birlikte bölgemizi hazırlıyoruz. Rehber sayısının artmasına için uğraşıyoruz. Çinlilerin gelip 3-4 gün zaman geçirmesi Ege'yi tanımaları için çok büyük olanak. Bir Çinlinin gelmesi demek, arkasından devamının gelmesi demek. Çinliler geldikçe bölgemiz turizmi açısından katlanarak büyüyecek."