Çinli firma Edirne'de bin 660 kişiye istihdam sağlayacak

Edirne'nin İpsala ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgelerinde 116 bin metrekare alanda üretim yapması ve bin 660 kişiye istihdam sağlaması öngörülen yatırımın tahsis sözleşmesi, Çin menşeli firma ile Vali Yunus Sezer tarafından imzalandı.

Merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala Organize Sanayi Bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Edirne ekonomisine ve istihdamına doğrudan katkı sunacak büyük ölçekli bir yatırım hayata geçiriliyor. Edirne Valiliği'nde düzenlenen imza töreniyle, toplam 116 bin metrekare alanda üretim yapması ve bin 660 kişiye istihdam sağlaması öngörülen yatırımın tahsis sözleşmesi, Çin menşeli ZS Turkey Otomotiv Yedek Parçaları Limited Şirketi ile Vali Yunus Sezer tarafından imzalandı. Söz konusu yatırımın, Edirne'de istihdamı artırarak iş gücü piyasasına önemli katkı sunması bekleniyor.

Hayata geçirilecek tesisin, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet göstermesi ve Edirne'nin sanayi altyapısını güçlendirmesinin hedeflendiğini belirten Vali Sezer, yatırımın bölgenin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırıma verilen desteklerden dolayı Edirne adına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne teşekkür edildi. - EDİRNE

