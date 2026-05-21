Çin'den Çine OSB'ye 300 milyon Euro'luk dev yatırım ziyareti

Aydın'ın Çine ilçesi, yenilenebilir enerji sektöründe küresel ölçekte ses getirecek dev bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli bir iş heyeti, rüzgar türbini kanadı üretimi tesisi kurmak amacıyla Çine Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 300 milyon Euro yatırım maliyetiyle hayata geçirilmesi planlanan dev tesisin, bölge istihdamına da çok büyük bir katkı sunması bekleniyor. Kurulacak fabrikada ilk etapta 600 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

OSB Başkanı Burak Güngör, Çinli heyeti bilgilendirdi

Çine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör, Çinli heyetle yakından ilgilenerek bölgenin potansiyeli hakkında detaylı bir sunum yaptı. Heyete OSB'nin mevcut altyapısı, arazi durumu, lojistik avantajları ve sosyal imkanları hakkında bizzat bilgi veren Güngör, Çine'nin uluslararası yatırımlar için güvenli ve cazip bir merkez olduğunu vurguladı.

Çinli heyet Çine OSB'nin altyapısına hayran kaldı

Ziyaret kapsamında Çine OSB'nin sunduğu kamusal ve teknik hizmetleri yerinde inceleyen Çinli yatırımcılar, bölgenin gelişmiş altyapısından son derece memnun kaldı. Heyetin özellikle şu noktalara tam not verdiği belirtildi.

Çine OSB'nin sahip olduğu kesintisiz enerji ve altyapısı, doğalgaz, elektrik ve su hizmetlerinin yüksek kalitesi ve sürekliliği heyetin dikkatini çektiği belirtildi. Öte yandan OSB bünyesinde yer alan Jandarma Karakolu, İtfaiye teşkilatı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun varlığının yatrım için bölgeyi daha cazip kıldığı belirtildi.

Öte yandan güvenlik ve acil durum koordinasyonunun sanayi bölgesi içinde entegre bir şekilde çözülmüş olmasını büyük bir avantaj olarak değerlendiren Çinli heyet, olumlu izlenimlerle bölgeden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı