Haberler

Çin'den Çine OSB'ye 300 milyon Euro'luk dev yatırım ziyareti

Çin'den Çine OSB'ye 300 milyon Euro'luk dev yatırım ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli bir iş heyeti, Aydın'ın Çine ilçesinde 300 milyon Euro yatırımla rüzgar türbini kanadı üretim tesisi kurmak için Çine OSB'de incelemelerde bulundu. Tesisin ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Aydın'ın Çine ilçesi, yenilenebilir enerji sektöründe küresel ölçekte ses getirecek dev bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli bir iş heyeti, rüzgar türbini kanadı üretimi tesisi kurmak amacıyla Çine Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 300 milyon Euro yatırım maliyetiyle hayata geçirilmesi planlanan dev tesisin, bölge istihdamına da çok büyük bir katkı sunması bekleniyor. Kurulacak fabrikada ilk etapta 600 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

OSB Başkanı Burak Güngör, Çinli heyeti bilgilendirdi

Çine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör, Çinli heyetle yakından ilgilenerek bölgenin potansiyeli hakkında detaylı bir sunum yaptı. Heyete OSB'nin mevcut altyapısı, arazi durumu, lojistik avantajları ve sosyal imkanları hakkında bizzat bilgi veren Güngör, Çine'nin uluslararası yatırımlar için güvenli ve cazip bir merkez olduğunu vurguladı.

Çinli heyet Çine OSB'nin altyapısına hayran kaldı

Ziyaret kapsamında Çine OSB'nin sunduğu kamusal ve teknik hizmetleri yerinde inceleyen Çinli yatırımcılar, bölgenin gelişmiş altyapısından son derece memnun kaldı. Heyetin özellikle şu noktalara tam not verdiği belirtildi.

Çine OSB'nin sahip olduğu kesintisiz enerji ve altyapısı, doğalgaz, elektrik ve su hizmetlerinin yüksek kalitesi ve sürekliliği heyetin dikkatini çektiği belirtildi. Öte yandan OSB bünyesinde yer alan Jandarma Karakolu, İtfaiye teşkilatı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun varlığının yatrım için bölgeyi daha cazip kıldığı belirtildi.

Öte yandan güvenlik ve acil durum koordinasyonunun sanayi bölgesi içinde entegre bir şekilde çözülmüş olmasını büyük bir avantaj olarak değerlendiren Çinli heyet, olumlu izlenimlerle bölgeden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'butlan' yorumu: Çıkma ihtimali yüksek

Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak "Butlan" yorumu

Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı

Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi

İktidar olursa asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü