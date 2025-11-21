Haberler

Çin, Zambiya ve Tanzanya Demir Yolu Projesi İçin Anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Zambiya ve Tanzanya, Hint Okyanusu'na ulaşan Tanzanya-Zambiya Demir Yolu'nun yenilenmesi için 1,4 milyar dolarlık bir proje için anlaşma imzaladı. Proje, maden kaynaklarının dünya pazarlarına ulaşımı açısından stratejik öneme sahip.

Çin, Zambiya ve Tanzanya, Afrika'nın güneyindeki maden kaynaklarını, Tanzanya'nın Darüsselam Limanı'ndan Hint Okyanusu'na ulaştıran Tanzanya-Zambiya Demir Yolu'nun yenilenmesi için anlaşmaya vardı.

Çin yatırımıyla yürütülecek proje için imza ve temel atma töreni, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yapıldı. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Emmanuel Nchimbi ve Çin Başbakanı Li Çiang katıldı.

Zambiya ve Tanzanya arasındaki 1860 kilometrelik eski demir yolu hattının yenilenmesi ve genişletilmesini içeren 1,4 milyar dolarlık projenin yapım masraflarını, Çin üstlenecek. Bunun karşılığında demir yolu hattı 30 yıllığına Çin şirketi tarafından işletilecek.

Proje kapsamında ray, tünel, köprü ve istasyon ve bağlantılı altyapılarının inşa edilerek hattın halihazırda yıllık 100 bin ton olan taşıma kapasitesinin 2,4 milyon tona çıkarılması amaçlanıyor.

Adı "Tazara" olarak kısaltılan Tanzanya-Zambiya Demir Yolu Projesi, Afrika'nın güneyinden çıkarılan bakır ve kobalt gibi sanayi için kritik madenlerin dünya pazarlarına ulaştırılması açısından stratejik önem arz ediyor.

Artan küresel jeopolitik rekabet, Afrika'nın bu bölgesindeki kaynakların hangi ulaştırma bağlantılarıyla dünyaya açılacağına dair farklı alternatifleri gündeme getiriyor.

ABD'nin desteklediği "Lobito Koridoru", bölgedeki maden kaynaklarını Angola'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki Lobito Limanı üzerinden, Japonya'nın desteklediği "Nacala Koridoru" da Mozambik'in Hint Okyanusu kıyısındaki Nacala Limanı'ndan taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.