Çin, Zambiya ve Tanzanya Demir Yolu Projesi İçin Anlaştı

Çin, Zambiya ve Tanzanya, Afrika'nın güneyindeki maden kaynaklarını, Tanzanya'nın Darüsselam Limanı'ndan Hint Okyanusu'na ulaştıran Tanzanya-Zambiya Demir Yolu'nun yenilenmesi için anlaşmaya vardı.

Çin yatırımıyla yürütülecek proje için imza ve temel atma töreni, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yapıldı. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Emmanuel Nchimbi ve Çin Başbakanı Li Çiang katıldı.

Zambiya ve Tanzanya arasındaki 1860 kilometrelik eski demir yolu hattının yenilenmesi ve genişletilmesini içeren 1,4 milyar dolarlık projenin yapım masraflarını, Çin üstlenecek. Bunun karşılığında demir yolu hattı 30 yıllığına Çin şirketi tarafından işletilecek.

Proje kapsamında ray, tünel, köprü ve istasyon ve bağlantılı altyapılarının inşa edilerek hattın halihazırda yıllık 100 bin ton olan taşıma kapasitesinin 2,4 milyon tona çıkarılması amaçlanıyor.

Adı "Tazara" olarak kısaltılan Tanzanya-Zambiya Demir Yolu Projesi, Afrika'nın güneyinden çıkarılan bakır ve kobalt gibi sanayi için kritik madenlerin dünya pazarlarına ulaştırılması açısından stratejik önem arz ediyor.

Artan küresel jeopolitik rekabet, Afrika'nın bu bölgesindeki kaynakların hangi ulaştırma bağlantılarıyla dünyaya açılacağına dair farklı alternatifleri gündeme getiriyor.

ABD'nin desteklediği "Lobito Koridoru", bölgedeki maden kaynaklarını Angola'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki Lobito Limanı üzerinden, Japonya'nın desteklediği "Nacala Koridoru" da Mozambik'in Hint Okyanusu kıyısındaki Nacala Limanı'ndan taşımayı hedefliyor.