Yılın ilk çeyreğinde Çin'den büyük atılım! Altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara yükseldi

Çin Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara ve su yolu altyapısına yapılan sabit varlık yatırımının, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 oranında artarak 512 milyar yuana (78,88 milyar ABD doları) yükseldiğini bildirdi.

EN HIZLI BÜYÜYEN BÖLGE NİNGXİA HUİ OLDU

Bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında yatırım artışı alan Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi, en hızlı yatırım büyümesi kaydeden bölge oldu. Veriler, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeyse Ocak-Mart döneminde en keskin düşüşün görüldüğünü ve yatırımların önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,8 oranında azaldığını gösterdi.

Xinhua / Ekonomi