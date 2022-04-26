Yılın ilk çeyreğinde Çin'den büyük atılım! Altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılın ilk çeyreğinde Çin'den büyük atılım! Altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara yükseldi

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yılın ilk çeyreğinde Çin'den büyük atılım! Altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara yükseldi

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ülkede kara ve su yolu altyapısına yapılan yatırım yılın ilk çeyreğinde arttı. Bakanlık yeni yılın ilk çeyreğinde toplamda altyapılara yönelik bütçenin 78 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara ve su yolu altyapısına yapılan sabit varlık yatırımının, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 oranında artarak 512 milyar yuana (78,88 milyar ABD doları) yükseldiğini bildirdi.

Çin Yılın İlk Çeyreğinde Kara ve Su Yolu Yatırımlarını Artırdı

EN HIZLI BÜYÜYEN BÖLGE NİNGXİA HUİ OLDU

Bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında yatırım artışı alan Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi, en hızlı yatırım büyümesi kaydeden bölge oldu. Veriler, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeyse Ocak-Mart döneminde en keskin düşüşün görüldüğünü ve yatırımların önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,8 oranında azaldığını gösterdi.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Yatırım, Nisan, su, Dünya, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

By rabsin:

Altyapı olursa işler zaten tıkır tıkır yürür.. adamlar zehir gibi maşallah..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title