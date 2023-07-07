Çin, Yeni Enerjili Araç İhracatında Hızla Büyüyor

Çin'de yeni enerjili araç (NEV) sektörü hızla büyürken, birçok Çinli otomobil üreticisi küresel pazara yöneliyor. Nansha Limanı'nda yapılan araç ihracatıyla Çin, dünyanın lider otomobil ihracatçısı olma yolunda ilerliyor.

ANONS 1 (İngilizce): HUO SİYİNG, Xinhua muhabiri:

"Çin'de son yıllarda yeni enerjili araç (NEV) sektörü hızlı büyüme kaydederken, birçok Çinli otomobil üreticisi gözünü küresel pazara çevirdi. Daha yeşil ve daha akıllı araç ihracatları, dış ticaret ihracatlarında itici güç haline geldi. Burada bir tur atarak yeni enerjili araçların gemilere nasıl yüklenip dünyaya gönderildiğini ve ihracat artışının arkasında yatan faktörleri keşfedeceğiz."

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Nansha Limanı'nın araç ihracat terminalinde, yepyeni otomobiller büyük kargo gemilerine dikkatle yüklenip yurtdışına gönderilmeye hazır hale getiriliyor.

Çin'in güneyinde önemli bir ekonomi ve ticaret merkezi olan Nansha Limanı, 7 adet dış ticaret otomobil ihracat rotası açarak aralarında Chevrolet, Changan ve Geely'nin de bulunduğu 10'dan fazla otomobil markasını kendine çekti.

Limanda yılda 2 milyondan fazla araç işlemden geçiyor.

ANONS 2 (İngilizce): HUO SİYİNG, Xinhua muhabiri:

"Gemiye binme zamanı. Şimdi bu araçlardan birine binerek geminin içinin nasıl göründüğünü öğreneceğiz. Gidelim."

ANONS 3 (İngilizce): HUO SİYİNG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in yeni enerjili araç ihracatı turundayız. Aslında bu daha başlangıç. Çin'in yeni enerjili araç ihracatının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Çin son yıllarda temiz enerji gelişiminde öncü konuma geldi ve küresel karbonsuzlaşma davasına var gücüyle sürekli katkıda bulundu."

SES (Çince): Lİ LİXİANG, Nansha Gümrük İdaresi:

"Bu yılın başlarından beri Çin'in NEV ihracatında güçlü bir büyüme görüldü. Örneğin Nansha Limanı'nda Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 77.000 aracın ihracatı gerçekleştirildi. Bunların 15.600'ü yeni enerjili araçlardan oluşurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 10.9 kat artışa işaret ediyor. NEV'lerin payı, geçen yıl yüzde 3'ün altındayken bu yıl yüzde 20'yi aştı."

Çin şu anda dünyanın lider otomobil ihracatçısı olma yolunda ilerliyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre araç ihracatı 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,07 milyon adede ulaşan Çin, söz konusu dönemde dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı haline geldi.

Çin, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 1,93 milyon adet aracı gemiye yükledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)