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Çin ve Rusya, ABD'nin Tarifelerini Görüştü

Çin ve Rusya, ABD'nin Tarifelerini Görüştü
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Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Moskova'da bir araya gelerek ABD'nin uyguladığı tarifeleri ve iki ülkenin ekonomik iş birliğini ele aldı. İki bakan, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş birliğinin derinleştirilmesi konularında görüş bildirdi.

ÇİN Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'un Moskova'da bir araya gelerek ABD'nin uyguladığı 'karşılıklı tarifeleri' ele aldığı bildirildi.

İki tarafın, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yanı sıra, yenilenmiş karşılıklı yatırım teşviki ve koruma protokolünün hayata geçirilmesi ile ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılması gibi konuları ele aldığı aktarıldı. Bakan Wang Wentao, Çin ile Rusya arasındaki yeni dönemde kapsamlı, stratejik ve eşgüdümlü ortaklık ilişkisinin sürekli derinleştiğini, ekonomik ve ticari iş birliğindeki gelişme eğilimin korunduğunu kaydetti.

Çin'in ABD'nin keyfi tarife politikasına kararlıkla karşı çıktığını ve ilgili karşılık tedbirleri aldığını dile getiren Wang, yeterli ve kapsamlı değerlendirmeler neticesinde Çin'in ABD ile üst düzey ekonomik ve ticari görüşmeler yapmaya karar verdiğini kaydetti. Wang, Çin'in kendi kalkınma alanındaki çıkarlarını savunma kararlılığının yanı sıra, uluslararası adalet ve ekonomik düzeni koruma yönündeki tutumunun da değişmeyeceğini vurguladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedeflemediği gibi, iki ülkenin temel çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti. Son yıllarda ikili ticaretin direncinin korunduğunu belirten Reşetnikov, iki tarafın sanayi alanındaki iş birliğini derinleştirerek karşılıklı yatırımları artıracağını ve yeni büyüme fırsatları yaratacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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