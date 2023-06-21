Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda Alman Pavyonu açılıyor

Alman ve Çinli işletmeler arasındaki etkileşimi teşvik etmek amacıyla Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) Alman Pavyonu'nun açılışı yapılacak. 23. CIIF, 19-23 Eylül tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek. CIIF organizasyon komitesi ofisinin önderliğinde ve Almanya Yurtdışı Ticaret Odaları (AHK) Büyük Çin Bölgesi'nin organizasyonuyla açılacak olan pavyonda 19 Alman katılımcı ve 10 resmi kurum yer alacak.

Alman ve Çinli işletmeler arasındaki etkileşimi teşvik etmek amacıyla Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda (CIIF) Alman Pavyonu'nun açılışı yapılacak.

23. CIIF, 19-23 Eylül tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek.

CIIF organizasyon komitesi ofisinin önderliğinde ve Almanya Yurtdışı Ticaret Odaları (AHK) Büyük Çin Bölgesi'nin organizasyonuyla açılacak olan pavyonda 19 Alman katılımcı ve 10 resmi kurum yer alacak.

SES (İngilizce): JONATHAN SCHOO, AHK Büyük Çin Bölgesi Başkan Yardımcısı:

"CIIF, büyüklüğü, etkisi, geleneği ve geçmişteki başarısıyla bizim için ideal bir platform. Bu yüzden Alman şirketlerden çok sayıda ve son derece heyecanlı tepkiler aldık. Şu ana kadar karardan son derece memnunuz. (Pandemi sonrası) toparlanma ve şu anda izlediğimiz yol hakkında son derece iyimseriz. Uluslararası Para Fonu, Çin ekonomisinin önümüzdeki beş yılda küresel ekonominin ve küresel büyümenin itici gücü olacağını tahmin ediyor."

İlki 1999 yılında düzenlenen CIIF, uluslararası ticaret, etkileşim ve endüstriyel işbirliği için en etkili platformlardan biri haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)