Çin Tarım Sektörü Yeşil Dönüşümünü Derinleştiriyor

Çin Tarım Bilimleri Akademisi ve Çin Tarımsal Yeşil Kalkınma Araştırma Topluluğu tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çin'in tarım sektörü, 2021-2022 yılları arasında daha üst düzey yeşil kalkınmaya tanıklık etti. Ülke, 505 sulama bölgesini modernize etti ve 33,7 milyon mu sulama alanını restore edip iyileştirdi. Ayrıca organik tarım ürünleri için 102 üs ve yeşil gıda hammaddeleri için 168 milyon mu'yu aşan standartlaştırılmış üretim merkezleri kurdu.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Ningqiang ilçesine bağlı Xigou köyünde çeltik hasadı yapan köylüler görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) ve Çin Tarımsal Yeşil Kalkınma Araştırma Topluluğu (CAGDRS) tarafından yayımlanan bir rapora göre, yeşil dönüşümünü sürekli olarak derinleştiren Çin'in tarım sektörü, 2021-2022 yılları arasında daha üst düzey yeşil kalkınmaya tanıklık etti.

Raporda, ülkenin 2022 yılında 505 büyük ve orta ölçekli sulama bölgesini modernize ettiği ve 33,7 milyon mu (yaklaşık 2,25 milyon hektar) sulama alanını restore edip iyileştirdiği, tahıl ve önemli tarım ürünlerinin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Çin, 2022 yılı sonu itibarıyla organik tarım ürünleri için 102 üssün yanı sıra yeşil gıda hammaddeleri için toplam büyüklüğü 168 milyon mu'yu aşan standartlaştırılmış üretim merkezleri kurdu.

2021 yılında Çin'de ekin samanının kullanım oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 88,1'e ulaşırken, besi ve kümes hayvanları gübresinin kullanım oranı yüzde 76'yı aştı ve tarımda kullanılan plastik örtülerin geri kazanım oranı yüzde 80'in üzerinde gerçekleşti.

Ülke ayrıca 31 il düzeyindeki bölgeden alınan su, toprak, iklim, biyoloji ve tarımsal atıklarla ilgili 15 milyondan fazla veri parçasından oluşan bir tarımsal kaynaklar veri seti oluşturdu. Bu set, tarım kaynaklarının kullanımını analiz etmek ve yeşil kalkınma düzeylerini değerlendirmek için veri desteği sağlıyor.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Başkanı Wu Kongming, akademinin yeşil teknoloji, standartlar ve modeller konusunda bir dizi olağanüstü bilimsel araştırma başarısı elde ettiğini, ilgili teknolojik yenilik ve politika istişarelerinde Çin Tarımsal Yeşil Kalkınma Araştırma Topluluğu ile el ele vereceklerini söyledi.