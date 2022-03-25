Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çin, Tahıl Üretimini Desteklemek İçin Önlemler Alıyor

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — İki bakanlık, tarım malzemelerindeki fiyat artışlarının neden olduğu artan harcamalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çiftçilere bir kerelik sübvansiyonları artıracağını açıkladı. Bakanlıklar, 6,67 milyon hektarlık yüksek standartlı tarım arazisinin geliştirilmesini desteklemeyi ve tarım makinelerinin satın alımı ve uygulaması için sübvansiyon sağlamayı sürdürecek. Mısır ve soya fasulyesi ekimi için de sübvansiyonlar […]

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — İki bakanlık, tarım malzemelerindeki fiyat artışlarının neden olduğu artan harcamalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çiftçilere bir kerelik sübvansiyonları artıracağını açıkladı. Bakanlıklar, 6,67 milyon hektarlık yüksek standartlı tarım arazisinin geliştirilmesini desteklemeyi ve tarım makinelerinin satın alımı ve uygulaması için sübvansiyon sağlamayı sürdürecek. Mısır ve soya fasulyesi ekimi için de sübvansiyonlar sunulacak ve çiftçilerin çıkarlarının etkin bir şekilde korunması amacıyla pirinç ve buğday için asgari alım fiyatı uygun şekilde artırılacak.

Bu arada bakanlıklar, tahıl ve petrol üretimi için endüstriyel parklar ve gruplar inşa etmek, bu yolla entegre sanayi zincirleri formüle etmek için çağrıda bulundu. Bakanlıklar, zararlıların ve hastalıkların önlenmesi ve kontrolünü desteklemek için afet yardım fonlarının artırılacağını ve mali sigortanın iyileştirileceğini de açıkladı.

Xinhua / Ekonomi

Mısır, Tarım, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title